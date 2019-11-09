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09 Kasım 2019 Cumartesi 15:48:22 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 15:48:57

Irak'taki gösterilere müdahale: 15 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesinde 15 gösterici yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesinde 15 gösterici yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, güvenlik güçleri, başkentin merkezinde bulunan Reşid Caddesi'ndeki hükümet karşıtı gösterilere müdahale etti. 

Güvenlik güçlerinin gösterilerin merkezi "Tahrir Meydanı"na yakın ve Yeşil Bölge'ye açılan "Sinek Köprüsü" yakınındaki göstericileri de dağıtmak istediği ve bunun için yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı ifade edilirken müdahale sonucu 15 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayımladığı bilgilere göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'inin üzerinden gösterici, güvenlik güçlerinin müdahelesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

(AA)

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