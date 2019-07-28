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28 Temmuz 2019 Pazar 15:07:03 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:10:30

Irak'ta yeni bir deniz üssü kuruluyor

Irak Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Basra vilayetinde yeni bir deniz üssü kurulduğunu açıkladı.

Savunma Bakanlığından yayımlanan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Necah eş-Şammari, inşası devam eden deniz üssü Büyük Fav Limanı'nda incelemelerde bulunmak üzere üst düzey yetkililerin yer aldığı heyetle Basra'ya gitti.      

Basra Operasyonlar Komutanı Korgeneral Kasım en-Nizal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ahmed Casım Maaric tarafından karşılanan Şammari, deniz üssünün inşası ve hazırlık aşamalarına ilişkin bilgi aldı.      

Açıklamada, Büyük Fav Limanı'nın ülkenin en büyük askeri deniz üssü olacağı aktarıldı.      

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deniz üssünün inşasının ne zaman başladığı ve kapasitesine ilişkin bilgi verilmedi.      

Irak, denize kıyısının olduğu tek vilayeti Basra aracılığıyla Basra Körfezi'ne açılıyor. Bağdat yönetimi, ülkenin en büyük gelir kaynağı olan ham petrolünün çoğunluğunu Basra Körfezi üzerinden ihraç ediyor.    

(AA)

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