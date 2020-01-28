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28 Ocak 2020 Salı 00:42:17 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 00:43:10

Irak'ta temsilciliği bulunan 16 ülkeden göstericilere yönelik 'aşırı güç' kullanımına tepki

Irak'ta diplomatik temsilcilikleri bulunan aralarında ABD, İngiltere ve Fransa'nın yer aldığı 16 ülke, göstericilere yönelik aşırı güç kullanımına tepki göstererek, sorumlular hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

ABD, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere,İspanya, İsveç, İtalya, Kanada, Macaristan, Norveç, Polonya, ve Romanya'nın Irak'taki temsilcilikleri göstericilere yönelik orantısız şiddeti kınamak amacıyla ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Irak güvenlik güçlerinin 24 Ocak'tan bu yana Bağdat, Nasıriye ve Basra vilayetlerinde devam eden barışçıl gösterilere aşırı güç kullanarak müdahalesinin ölümlere neden olmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hükümetin verdiği sözlere rağmen güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle göstericilere ateş açtığı vurgulanan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığı, bazılarının ise kaçırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Irak Anayasası'nda belirtildiği üzere toplantı ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması, ekim ayından bu yana gösterilerde ölen 500 kişi hakkında gerekli soruşturmanın yapılması" çağrısında bulunuldu.

 IRAK'TAKİ GÖSTERİLER

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet henüz kurulamadı.

Irak güvenlik güçleri geçen haftadan bu yana Bağdat, Zikar, Basra ve diğer vilayetlerdeki protestoların yapıldığı meydanlara girmek için aşırı güç kullanıyor. Protestocuların meydanları boşaltmasını isteyen güvenlik güçleri, göstericilere gerçek mermiyle ateş açıyor.

AA

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