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30 Kasım 2019 Cumartesi 16:52:09 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 16:53:38

Irak'ta Sünniler ilk defa hükümet karşıtı gösterilere destek verdi

rak'ta Sünnilerin yoğunlukta yaşadığı vilayetlerde ilk defa, yaklaşık 2 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenler için dayanışma gösterileri düzenlendi.

Enbar, Musul, Diyala ve Salahaddin vilayetleri sakinleri, başta başkent Bağdat olmak üzere Irak'ın orta ve güney kesimlerinde 1 Ekim'den bu yana gösteriler düzenleyip güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalan protestoculara destek vermek için sokaklara çıktı.

Ülkenin batısındaki Enbar'da dayanışma gösterisine katılanlardan Kerim el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Göstericilere yönelik son haftalarda uygulanan baskılar dolayısıyla Enbar'da derin üzüntü vardı. Kabul edilemez bu duruma şaşırdık." ifadelerini kullandı.

Cuburi, Enbar'da binlerce kişinin kent merkezinde bir araya gelerek gösterilerde hayatını kaybedenler için mum yaktıklarını kaydetti.

Sünnilerin ağırlıkta yaşadığı bir başka vilayet olan Salahaddin'de de yüzlerce kişi sokağa çıkarak, Bağdat ve güney vilayetlerinde gösteriler sırasında hayatını kaybedenler için yine mum yaktı.

Ülkenin doğusundaki Diyala ve Musul'da sokağa çıkan vatandaşlar da hayatını kaybeden göstericiler lehine slogan atıp göstericilerin ölümünde parmağı olanların yargı önüne çıkarılması talebinde bulundu. 

Sünniler neden gösterilere katılmıyor?

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra kurulan yeni merkezi hükümetin mezhepçi politikasına en çok tepkiyi veren Sünniler oldu.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'den sonra haklarının gözardı edildiğini, siyasi sistemden dışlandıklarını dile getiren Sünniler, tepkilerini belirtmek için birçok defa gösteriler düzenledi. Son olarak terör örgütü DEAŞ'ın Sünnilerin ağırlıkta yaşadığı birçok vilayeti ele geçirmesiyle milyonlarca Sünni yerinden olup evini kaybetti.

Saddam sonrası süreçte en çok kan kaybeden taraf olan Sünniler, 1 Ekim'de başlayan ve yoğunlukta Şiilerin yaşadığı vilayetlerde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere gölge düşürülmemesi ve göstericilerin arkasında dış güçler olduğu iddiasına karşı mesafeli durmayı tercih etti.

Sünnilerin kitlesel olarak protestolara katılmamasının diğer önemli nedeni de Şii göstericilerin İran'ın Irak'taki siyasi ve askeri hegemonyasını hedef alması oldu. Sünniler gösterilere mesafeli durarak, İran'ın Irak'taki varlığından sadece kendilerinin değil Şiilerin de artık rahatsız olduğunu kamuoyuna göstermeye çalıştı.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

(AA)

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