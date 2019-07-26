Irak'ta seçim yasası tartışmalarının odağındaki kent: Kerkük

Irak Meclisinden geçen il seçim yasasıyla, uzun yıllar sonra Kerkük'te de yerel seçimler yapılacak. Türkmenler, yasada Kerkük'le ilgili seçim maddesiyle daha önce yapılan şaibelere yer olmayacağı kanaatini taşırken, Kürtler ise bu duruma "çekinceli" yaklaşıyor.

Irak Meclisinde pazartesi günü yapılan oturumda, 22 maddelik il seçim tasarısının tamamı milletvekillerin onayından geçerek, yasalaşmıştı. Bu yasayla, 14 yıllık aranın ardından Kerkük'te de yerel seçimler yapılacak.

Söz konusu seçim yasasının Kerkük'teki yerel seçimleri kapsayan 35. maddesine göre, kentteki seçmen kütükleri incelenecek. Buna göre, Kerküklü seçmenlerin nüfus cüzdanıyla gıda karnesi eşleştirmeye tabi tutulacak. Eşleştirme sonucunda bilgileri örtüşmeyen kişiler bu kentteki yerel seçimlerde oyunu kullanamayacak.

Kerkük'ün 2003 sonrası Kürt siyasi partileri tarafından ülkenin kuzeyinden getirilerek buraya yerleştirilen nüfustan dolayı "demografik değişikliğe" uğratıldığı biliniyor.

"Şaibelerin önüne geçilmiş olacak"



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük il seçim yasasının 10 yıl sonra yeniden çıkarılarak meclisten geçtiğini belirtti.

Salihi, demografik değişikliğe uğratılan Kerkük'te yerel seçimler öncesi ülke seçim komiserliği tarafından seçmen kütüklerinin (nüfus cüzdanının gıda karnesiyle eşleştirilmesi) incelenmesi gerektiğini ifade ederek, "Kerkük'teki yerel seçimler öncesi seçmen kütükleri incelenirse, daha önce yapılan şaibelerin önüne geçilmiş olacak." dedi.

Türkmen lider, meclisten geçen Kerkük il seçim yasasıyla, kentteki yerel vilayet meclisinin buradaki seçim yöntemlerini belirleme yetkisinin kalmadığını da dile getirdi.

Salihi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki seçimlerde, yerel meclis tarafından (Kürt çoğunluğu) sahte ve şaibeli sonuçlara yol açan birtakım siyasi kararlar alınmıştı. Bu yeni yasaya göre bir diğer önemli husus da Kerkük'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerde sandıklara yapılacak itirazlarda bu sandıklar hem elle hem de elektronik olarak sayılacak. Kerkük doğumlu olup da nüfusunu Duhok ya da Süleymaniye gibi başka bir kente aldırarak orada yaşayanlar da Kerkük'te yerel seçimlerde oy kullanmayacak."

Kürtler, yasaya çekinceli yaklaşıyor



Irak Parlamentosundan geçen Kerkük il seçim yasasına Kerküklü Kürtler ise "siyasi" olduğu gerekçesiyle tepki gösteriyor ve buna karşı çekince taşıdıklarını ifade ediyor.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Partisi Kerkük Milletvekili Rebvar Taha, il seçim yasasının Kerkük ile ilgili 35. maddesine karşı tepki ve çekincelerinin olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Kerkük'te seçmen kütüklerinin incelenmesi yöntemini doğru bulmuyoruz ve buna tepkimizi gösterdik. Biz Kürtler ve KYB'liler olarak, Kerkük'te seçmen kütüklerinin incelenmesine karşı değiliz ancak bu seçim komiserliğinin belirleyeceği ve tüm tarafların rıza göstereceği yeni yöntemlerle olmalı."

Kerkük'te seçmen kütüklerinin incelenmesi meselesinin siyasi değil, teknik mesele olduğunu kaydeden Taha, seçim komiserliğinin bu konuda tarafsız çalışması gerektiğini söyledi.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Müzakere Meclisi Başkanı Maan Hitavi, basına yaptığı açıklamada Kerkük'teki seçmen kütüklerinin 3 ay önce incelenmeye başladığı bilgisini paylaştı.

Irak'ta 1 Nisan'da yapılması kararlaştırılan yerel seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni kapsamayacak.

Irak'ta 4 yılda bir yapılması gereken yerel seçimler, siyasi anlaşmazlıklardan dolayı en son 2013 yılında gerçekleştirilmişti.

(AA)