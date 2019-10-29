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29 Ekim 2019 Salı 22:09:52 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 22:10:49

Irak'ta Sadr'dan 'hükümetin acilen düşürülmesi' çağrısı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, meclisin Başbakan Adil Abdulmehdi'den güvenoyunu çekmesi ve hükümetin acilen düşürülmesi çağrısı yaptı.

Mukteda es-Sadr, Başbakan Abdulmehdi'nin kendisine hitaben yazdığı açık mektuba sosyal medya hesabından cevap verdi.

Abdulmehdi hükümetinden güvenoyunun çekileceği mesajını veren Sadr, bunun için Bedir örgütü lideri Hadi el-Amiri'ye iş birliği çağrısında bulundu. Sadr, "Senden (Başbakan) güvenoyunu acilen çekmek için kardeşim Hadi el-Amiri'yi iş birliğine çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Sadr, Anayasa ve seçim yasasında değişiklik için de Amiri'den destek istedi.

Milletvekillerine de seslenen Sadr, mecliste güvenoyunun çekilmemesi halinde halkın Başbakan'a "git" diyeceğini savundu.

Şii lider Sadr, bugün İran'dan ülkeye dönerek Necef'teki hükümet karşıtı gösterilere katılmıştı.

Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekiliyle en büyük grubu oluştururken, Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu da 43 sandalye ile meclisin en büyük ikinci grubu konumunda bulunuyor.

Abdulmehdi'nin Sadr'a mektubu

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, erken seçim çağrısı yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a gönderdiği mektupta, "Erken seçim çağrısının amacı hükümetin değiştirilmesi ise bunun için siz (Sadr) ve Hadi el-Amiri'nin yeni hükümetin kurulması amacıyla anlaşması gerekiyor. Böylece Başbakan olarak istifamı sunup birkaç gün veya birkaç saatte hükümeti devredeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

(AA)

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