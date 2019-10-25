Gösteriler durmak bilmiyor! Irak'ta ölü sayısı 24'e yükseldi
Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 24'e yükseldi.
Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Nasıriye vilayetinde protestocular, Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi binasına girmeye çalışırken, parti binasından göstericilere yönelik ateş açıldı.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Ülkede 1 Ekim'de başlayan gösteriler, yaklaşık bir hafta boyunca sürmüştü.
AA
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