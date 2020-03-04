Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi öldü

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ediyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 93 bini geçti, 3 bini aşkın kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. İran'da ölü sayısı 77'ye vaka sayısı 2 bin 336'ya yükseldi.

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıktı, vaka sayısı 2 bin 502 oldu. ABD'de can kaybı 9'a, vaka sayısı ise 108'e çıktı.

AA