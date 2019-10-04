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04 Ekim 2019 Cuma 21:38:27 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 21:40:58

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 43 kişi öldü

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 43 kişi öldü, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler dördüncü gününde devam ediyor.

Göstericiler, Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde devam eden sokağa çıkma yasağına rağmen bugün de meydanlardaydı.

Güvenlik güçleri ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra yine zaman zaman gerçek mermi kullandı.

ÖLÜ SAYISI 43'E YÜKSELDİ

Irak güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 4 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi. Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarına göre, eylemciler ile güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkenin güneydoğusundaki Nasiriyye kentinde biri polis en az 25 kişi öldü.

Bağdat'ta da güvenlik güçleri, cuma namazından sonra hükümeti protesto eden göstericilere müdahale etti. Gerçek mermilerin kullanıldığı müdahale sonucu başından yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti, onlarca gösterici yaralandı.

Protestocuların Tahrir Meydanı'na ulaşmasını engellemek için önlemlerini artıran güvenlik güçleri, sabah saatlerinden itibaren alana çıkan yolları beton bariyerlerle kapattı.

Irak devlet televizyonu da Tahrir Meydanı'ndaki güvenlik güçleri ile askeri araçların görüntülerini yayımlandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) olduğu bölge hariç ülke genelinde internet erişimi engeli ise sürüyor.

Orduya bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağına rağmen, gıda ve petrol taşıyan araçlar ile sağlık gibi zorunlu sebepler için dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlara izin verildiği belirtildi.

SİSTANİ'DEN IRAK YÖNETİMİNE "REFORM"

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, gösterilerin dördüncü gününde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanına reform çağrısında bulundu.

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Seyyid Ahmed es-Safi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin hükümet karşıtı gösterilere dair siyasi mesajını okudu.

Şii dini merci Sistani, mesajında Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle devam eden gösterilere karşı Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'ye "gerçek reform" yapma çağrısında bulundu.

Mesajda, Sistani'nin şu ifadeleri yer aldı:

"Üç başkanlık, gerçek reform yolunda açık ve somut adımlar atmalı. Hükümet, vatandaşların sorunlarını gidermek, iş fırsatları yaratmak ve kamu mallarında israf yapanların adalete teslim edilmesi gibi temel görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür."

Ülkede yaşananlar karşısında en büyük sorumluluğun parlamentoda bulunduğuna dikkati çeken Sistani, hükümeti oluşturan meclisteki iki büyük koalisyon (Sairun ve Fetih) vizyonunu değiştirmezse hiçbir somut reformun gerçekleşemeyeceğini savundu.

Sistani ayrıca yolsuzluklardan sorumlu devlet yetkililerinin üzerine gidilmesi için yüksek yargı ve diğer denetleme kurumlarını da göreve çağırdı.

Şii lider Sadr, milletvekillerini meclis çalışmalarını askıya almaya çağırdı
Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ise göstericilerin talepleri karşılanıncaya kadar kendisine bağlı milletvekillerine meclis çalışmalarını askıya alma çağrısında bulundu.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, meclisin birinci grubu Sairun'un milletvekillerine seslenerek, "Ülkede yaşananlara karşı milletvekilliğinizi hiç tereddüt etmeden askıya alın." ifadesini kullandı.

Şii lider, Sairun milletvekillerinden, halkın talepleri yerine getirilinceye kadar meclis oturumlarına katılmamalarını istedi.

BARZANİ'DEN "OLAYLARIN KONTROLDEN ÇIKMAMASI" UYARISI

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarını endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Gösterilerin anayasal bir hak olduğunu kaydeden Barzani, "Ancak bunun şiddete, çatışma ortamına ve yasal haklardan ileri gidilerek genel güvenliğe ve devlet kurumlarına yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmemesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Halkın taleplerinin tüm kesimler tarafından desteklenmesi gerektiğini dile getiren Barzani, ancak Irak'ta hiçbir hükümetin geçmişten gelen ve yıllar içinde biriken sorunları bir gün içinde çözmesinin de mümkün olmadığını vurguladı.

Barzani, "Irak'ın siyasi ve güvenlik alanında huzur ve istikrara ihtiyaç duyduğu bu hassas dönemde, olayların kontrolden çıkarak kaos ortamının oluşması en çok Irak halkına zarar verir. Herkesten sabırlı olmalarını, yasaları ve ülkenin yüksek çıkarlarını gözetmelerini istiyoruz." çağrısı yaptı.

IRAK MECLİSİ GÖSTERİCİLERİN TALEPLERİNİ GÖRÜŞECEK

Irak Meclisi, göstericilerin taleplerini görüşmek üzere yarın toplanacak.

Irak resmi ajansının duyurduğu haberde Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi'nin açıklamalarına da yer verildi.

Kaabi, "Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı maaşlarının yüzde 5'inin yoksul ve ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesine yönelik bir yasa çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

KATAR VE KUVEYT'TEN IRAK ÇAĞRISI

Katar ve Kuveyt, 4 gündür devam eden hükümet karşıtı gösteriler ve güvenlik gerekçesiyle vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri ve bu ülkede bulunanlara da geri dönmeleri çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü ise Irak hükümetine, güvenlik güçlerine göstericilerin ölümüne neden olan aşırı güç kullanmayı derhal durdurması talimatı vermesi, ölümler konusunda başlatılan soruşturmanın tamamen bağımsız ve tarafsız olmasını temin etmesi çağrısında bulundu.

AA

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