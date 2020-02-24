Koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı

Irak'ta da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi. Ölümcül virüs Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık'ta rastlanan koronavirüs (Kovid-19) Türkiye sınırını tehdit etmeye devam etmiyor. Geçtiğimiz hafta İran'a ulaşan Kovid-19, şimdi de Irak'a sıçradı. Irak'ın Necef kentinde bulunan İranlı öğrencinin virüs testleri pozitif çıktı.

Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.

Öte yandan Kovid-19, Irak hariç olmak üzere üç ülkeye daha sıçradı. Ülkelerin resmi kaynaklarından yapılan son açıklamalara göre ölümcül virüs; Afganistan, Bahreyn ve Kuveyt'te görüldü.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI

İtalya'da koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

ÇOK SAYIDA ÜLKEDE CAN ALDI

Kovid-19 Güney Kore'de 7, Japonya'da 4, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 2 BİN 500'DEN FAZLA



Çin'in Vuhan eyaletinde ilk kez 12 Aralık 2019'da tespit edilen koronavirüs, şimdiye kadar 2 bin 500'den fazla can aldı. Çin'den gelen son resmi açıklamaya göre Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.