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17 Ekim 2019 Perşembe 23:50:54 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:52:03

Irak'ta 'başkanlık sistemine geçiş' çağrıları artıyor

Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in "Irak Anayasası'nın değiştirilmesi gerektiği" yönündeki açıklamasının ardından, Iraklı liderlerden peş peşe "başkanlık sistemine geçiş" çağrıları yapıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in "Anayasa'daki bazı maddelerin değiştirilmesi için ulusal kongre düzenleneceği" şeklindeki açıklaması, ülkede "parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş" mesajı olarak değerlendirildi.

Salih, başkent Bağdat'ta bir grup aşiret lideriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Irak Anayasası'nın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı'nın "Anayasa'nın bazı maddelerinin gözden geçirilerek değiştirilmesi için kendi himayesinde bir ulusal kongre düzenleneceği" yönündeki ifadeleri, kamuoyunda daha önce başka liderler tarafından da dillendirilen "başkanlık sistemine geçiş isteği" şeklinde yorumlandı.

IRAKLI LİDERLERDEN "BAŞKANLIK SİSTEMİ" ÇAĞRISI

Salih'in açıklamasının ardından Iraklı liderlerden peş peşe "başkanlık sistemine geçiş" çağrıları yapıldı.

Eski Başbakan Nuri el-Maliki, yerel birkaç televizyon tarafından gerçekleştirilen ortak yayında yaptığı açıklamada, Anayasa'nın değiştirilerek parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilmesi çağrısında bulundu. Maliki, "Irak'a en uygun yönetim şekli artık başkanlık sistemidir. Bunun yolu da Anayasa değişikliğinden geçer." dedi.

Başkanlık sistemine geçiş için bir çağrı da eski Başbakan Haydar el-İbadi'den geldi.

Ulusal Hikmet Akımı Lideri Ammar el-Hekim "Anayasa değişikliğine gidilerek referandum yoluyla başkanlık sistemine geçilmesi" yönünde bir açıklama yaparken, Şii milis gücü Asaib Ehlilhak Hareketi Lideri Kays el-Hazali de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada daha önce yaptığı "başkanlık sistemine geçilmesi" çağrısını yineledi.

Iraklı bazı gazeteciler ile aktivistler de sosyal medyada, "parlamenter sistemin halkın taleplerine yanıt veremediğini, halkın oyuyla göreve gelen Cumhurbaşkanı'nın da başkanlık sistemine geçilmesini istediğini" ifade eden paylaşımlarda bulundu.

AA

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