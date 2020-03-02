Irak'ta Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi

Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi. Meclis Başkanı Halbusi başkanlığındaki Iraklı Güçler İttifakı, hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi’nin değiştirilmesini istemişti.

Irak’ta geçen yılın Ekim ayında başlayan halk protestoları nedeniyle Kasım 2019’da görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi’nin halefini belirleme krizi bir türlü çözülmüyor. Geçen Şubat ayının başında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından, hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi’nin kabinesi için yapılan güvenoyu oylaması bir hafta içerisinde ikinci defa ertelendi.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Abdülmehdi’nin görevini sürdürmek için siyasi taraflardan talepte bulunduğu haberlerin gereceği yansıtmadığı belirtilerek, “Abdülmehdi yarın hükümet kurmak için belirlenen sürenin dolmasının ardından resmi bir açıklamayla konuyla ilgili tutumunu açıklayacak” denildi.

Meclis Başkanı Halbusi başkanlığındaki Iraklı Güçler İttifakı, hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi’nin değiştirilmesini istemişti. Irak seçimlerinin galibi Mukteda Sadr ile Hadi Amiri’nin desteğini alan Allavi’yi Sünnilerle Kürtler desteklemiyor.