02 Mart 2020 Pazartesi 08:49:22 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 08:50:46
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı!
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 füze düştü. İran ve ABD arasında yaşanan gerilim sonrası aynı bölgeye defalarca füzeli saldırı gerçekleştirilmişti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 füze atıldığı bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda, herhangi bir zararın meydana gelmediği kaydedildi.
Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.
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- Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı!