Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Reuters'ın haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı gerçekleştirildi. Füzelerin büyükelçilik yakınına düştüğü açıklandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda diplomatik misyonun yer aldığı Yeşil Bölge'de patlama sesleri yükseldi.

Al Arabiya kanalına konuşan kaynaklar, elçilikte sirenlerin aktif edildiği bilgisini verdi.

Bunun yanı sıra füze saldırılarının ardından helikopterlerin Yeşil Bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesi sonrası bir çok kez büyükelçilik hedef alınmıştı.