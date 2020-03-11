Irak'ta ABD Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.
Saldırı sonucu herhangi bir zayiat yaşanmadığı kaydedildi.
Irak’ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.
AA
- Irak'ta ABD Askeri Üssü'ne 10 füzeyle saldırı düzenlendi
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi
- Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınını pandemi ilan etti
- Film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
- 103 yaşındaki kadın 6 günde koronavirüsü yendi