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23 Ağustos 2019 Cuma 18:35:06 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:36:14

Iraklı Şii din adamından 'ABD askerlerinin varlığı haram' fetvası

İran'da yaşayan Şii din adamı, ABD askerlerinin danışman ve eğitmen olarak dahi Irak'ta varlık göstermesinin haram olduğunu söyledi.

Irak'ın Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hüseyni el-Hairi, ABD askerlerinin danışman veya eğitmen olarak dahi Irak'ta varlık göstermesinin haram olduğuna dair fetva yayımladı.

Hairi, İran'a yakın Haşdi Şabi'nin son zamanlarda üslerinin hedef alınmasının ardından yayımladığı fetvada, "Açıkça söylüyorum; meşru sorumluluk gereği, hangi isim altında olursa olsun ABD askerleri ve onun benzerlerinin danışman, eğitmen ve terörle mücadele bahanesiyle Irak'ta kalmaları haramdır." ifadelerini kullandı.

Şii dini merci, Iraklıların saldırılara karşı koyma seçeneklerinin "direniş ve savunma" olduğunu kaydetti.

İran’ın Kum kentinde ikamet eden Hairi, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Hareketi'nde geniş bir tabana sahip.

HAŞDİŞABİ'NİN CEPHANELİKLERİNDEKİ PATLAMALAR

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de önceki gün yaptığı açıklamada üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsleri üzerinde uçtuğunu iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad da aynı gün konuya dair yazılı açıklama yapmıştı.

Feyyad, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirterek, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD ve İsrail'i açık bir şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'taki İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

(AA)

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