16 Ekim 2019 Çarşamba 07:43:39 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 07:44:52
Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü
Irak'ın Süleymaniye kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ta, Süleymaniye'nin turistik bölgesi Ezmer Dağı'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananların olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
(AA)
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