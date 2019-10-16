Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ta, Süleymaniye'nin turistik bölgesi Ezmer Dağı'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananların olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

(AA)