Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta 4, Babil'de ise 1 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 13'e yükseldiğini kaydetti.

Irak makamları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında perşembe gününden itibaren üniversiteler ve okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi ve vatandaşlarının Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ile Bahreyn'e seyahatinin yasaklanması kararı almıştı.

LÜBNAN'DA VAKA SAYISI 7'YE ÇIKTI



Lübnan'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs görüldüğü belirtildi.

Yeni vakaların Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altındaki hastalar ile önceden temas etmiş kişilerde görüldüğü kaydedildi.

İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkati çekiyor.

AA