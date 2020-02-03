Irak’ta 2003’de kaldırılan zorunlu askerlik geri geliyor
Irak’ta 2003’de kaldırılan zorunlu askerlik yasası uygulaması için yasa hazır. Komisyon üyesi Kerim Ebu Sode, zorunlu askerlik yasasının yürürlüğe girmesi için görüşmelerin sürdürüldüğünü ifade edildi.
Irak’ta 2003’de kaldırılan zorunlu askerlik yasası yeniden Irak Meclisinin gündemine geldi. Irak Meclisi Savunma ve Güvenlik Komisyonu, zorunlu askerlik uygulaması için yasanın hazır olduğunu açıkladı. Komisyon üyesi Kerim Ebu Sode, zorunlu askerlik yasasının yürürlüğe girmesi için görüşmelerin sürdürüldüğünü ifade edildi.
Bu aşamada yasanın çok önemli olduğunun altını çizen Sode, yasanın yürürlüğe girmesi için irade ve siyasi uzlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yasa kapsamında bedelli askerlik seçeneğinin olduğunu kaydeden Sode, elde edilen gelirle Irak ordusunun donanması için harcanacağını söyledi.
Saddam Hüseyin rejimi döneminde yaş sınırı 18 olan zorunlu askerliğin süresi 3 yılken, üniversite mezunları içinse süre 1 buçuk yıl olarak belirlenmişti. Irak’ta daha önce yürürlükte olan zorunlu askerlik uygulaması, Saddam Hüseyin yönetiminin 2003’te ABD tarafından devrilmesinden ve ordunun dağıtılmasından sonra kaldırılmıştı.
(AA)
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