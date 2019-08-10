Irak Suriye'deki vatandaşlarını getirmek için çalışma başlattı

  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,4962
  • Euro
    6,1769
  • Altın
    263,6050
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2019 Sakarya Kurban Bayramı namaz vakti! Sakarya bayram namazı saat kaçta? 2019 Sakarya Kurban Bayramı namaz vakti! Sakarya bayram namazı saat kaçta?
Bursaspor, Umut Meraş için Le Havre ile anlaştı Bursaspor, Umut Meraş için Le Havre ile anlaştı
Rize bayram namazı saat kaçta? 2019 Rize bayram namazı vakti Rize bayram namazı saat kaçta? 2019 Rize bayram namazı vakti
Ordu bayram namazı saat kaçta? 2019 Ordu Kurban Bayramı namaz vakti Ordu bayram namazı saat kaçta? 2019 Ordu Kurban Bayramı namaz vakti
Manchester City farklı galibiyetle başladı Manchester City farklı galibiyetle başladı
Niğde bayram namazı saat kaçta? 2019 Niğde bayram namazı vakti Niğde bayram namazı saat kaçta? 2019 Niğde bayram namazı vakti
Nevşehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Nevşehir bayram namazı vakti Nevşehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Nevşehir bayram namazı vakti
Muş bayram namazı saat kaçta? 2019 Muş Kurban Bayramı namaz vakti Muş bayram namazı saat kaçta? 2019 Muş Kurban Bayramı namaz vakti
BM'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup: Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır BM'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup: Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır
2019 Muğla bayram namazı vakti! Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Muğla bayram namazı vakti! Muğla bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Mardin bayram namazı vakti Mardin bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Mardin bayram namazı vakti
Irak-İran arasındaki bir gümrük kapısı kapatıldı Irak-İran arasındaki bir gümrük kapısı kapatıldı
Manisa bayram namazı saat kaçta? 2019 Manisa Kurban Bayramı namaz vakti Manisa bayram namazı saat kaçta? 2019 Manisa Kurban Bayramı namaz vakti
Malatya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Malatya bayram namazı vakti Malatya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Malatya bayram namazı vakti
2019 Kütahya bayram namazı vakti! Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Kütahya bayram namazı vakti! Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bakan Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Bakan Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Bayram tatilcileri dikkat! Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar Bayram tatilcileri dikkat! Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar
2019 Konya Kurban Bayramı namaz vakti! Konya bayram namazı saat kaçta? 2019 Konya Kurban Bayramı namaz vakti! Konya bayram namazı saat kaçta?
Kocaeli bayram namazı saat kaçta? 2019 Kocaeli bayram namazı vakti Kocaeli bayram namazı saat kaçta? 2019 Kocaeli bayram namazı vakti
2019 Kırşehir bayram namazı vakti! Kırşehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Kırşehir bayram namazı vakti! Kırşehir bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kırklareli bayram namazı saat kaçta? 2019 Kırklareli Kurban Bayramı namaz vakti Kırklareli bayram namazı saat kaçta? 2019 Kırklareli Kurban Bayramı namaz vakti
Kayseri bayram namazı saat kaçta? 2019 Kayseri bayram namazı vakti Kayseri bayram namazı saat kaçta? 2019 Kayseri bayram namazı vakti
Kastamonu bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Kastamonu bayram namazı vakti Kastamonu bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2019 Kastamonu bayram namazı vakti
Kars bayram namazı saat kaçta? 2019 Kars bayram namazı vakti Kars bayram namazı saat kaçta? 2019 Kars bayram namazı vakti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:39:11 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:54:05

Irak Suriye'deki vatandaşlarını getirmek için çalışma başlattı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Suriye'nin kuzeyindeki El Hol Kampı'nda bulunan 30 bine yakın Iraklının ülkeye getirilmeleri için kimlik tespiti çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Başkent Bağdat'ta gazetecilerle bir araya gelen Abdulmehdi, Suriye'deki Iraklıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Suriye'deki El Hol Kampı'nda, terör örgütü DEAŞ mensupları ve onların aileleriyle sığınmacılardan oluşan yaklaşık 70 bin kişinin barındığını belirten Abdulmehdi, "Bunların içinde kadın ve çocukların da yer aldığı yaklaşık 30 bin Iraklı bulunuyor. Irak tarafı olarak görevimiz onları oradan getirmektir." ifadelerini kullandı. 

 Iraklıların ülkeye dönüşünün sağlanması için çalışmaların sürekli devam ettiğini ve kimlik tespiti için heyetlerin kampa gönderildiğini dile getiren Abdulmehdi, "Güvenlik ve kimlik soruşturması yapıldıktan sonra onların dönüşleri sağlanacak. Birçoğunun resmi evrakları yanında değil. Tedbirli şekilde dönüşlerini sağlanmaya çalışıyoruz çünkü DEAŞ'ın topraklarımıza sızmasını istemiyoruz." dedi. 

DEAŞ'ın Musul'a sızması endişesi

Musul Vali Yardımcısı Sirvan Rojbeyani, 31 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Irak merkezi hükümeti yetkililerinin, sayıları 32 bini bulan DEAŞ'lı yakınlarının Suriye'den Irak'a getirilmesi hususunda Musul yerel idaresine danışmadan bir süredir görüşmeler gerçekleştirdiğini, planın hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını söylemişti.

Yerel idare olarak DEAŞ mensuplarının yakınlarının Suriye'den Musul vilayetine yerleştirilmesine karşı çıktıklarını belirten Rojbeyani, "Binlerce DEAŞ yakınının radikalleştiklerinden ve Musul'un güvenliği üzerinde tehlike oluşturacaklarından eminiz." ifadesini kullanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri de 16 Ekim 2016'da kenti geri almak için geniş bir askeri operasyon başlatmış ve bir yıldan az bir süre içinde Musul'u kurtarmıştı.

Operasyon sırasında bazı DEAŞ mensupları, ailelerini de yanlarına alarak Musul'dan örgütün Suriye'de elinde tuttuğu bölgelere geçmişti.

Ancak terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'ın son kalesi olarak tanımlanan Suriye'deki Bahoz'u ele geçirmesinden sonra Iraklı ailelerin de aralarında bulunduğu binlerce DEAŞ yakını El Hol Kampı'nda tutulmaya başlanmıştı.

AA

Trafikte bayram yoğunluğu başladı
Başörtülü kadınlar, karikatürlerde nasıl yansıtılıyor? Ya cahil ya ev hanımı!
Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı
Ölü domuzu traktörle sürüklediler
Anne-babasını siyanürle öldürme olayının iddianamesi hazırlandı
Bakan Akar'dan net mesaj: Aklınızı başınıza toplayın!
Fotoğraf herşeyi anlatıyor! G.Saray'da Falcao mutluluğu
Ermenisten saf dışı bırakıldı! Türkiye ve Azerbaycan'dan müthiş hamle!
Bayramda 10 milyon kişi 10 milyar TL'lik tatil yapacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duasıyla Arafat'ta vakfe huzuru - izle
FOX Haber GYY'sinden Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler
Erken emeklilik fırsatı! Sigortasız günler erken emeklilik için sayılır mı? Erken emeklilik şartları neler?
Kabe'nin örtüsü değiştirildi! 700 kilo saf ipek İle 120 kilo gümüş ve altın
Ne gelen var ne giden! "Gol kralı" elde kaldı
Demirören grubunda neler oluyor?
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!
Başkan Erdoğan: Ağustos ayı zaferlerimize bir yenisi eklenecek
Galatasaray'dan Falcao için 50 bin kişilik tören
Sağlık Bakanlığı'ndan "kurban kesim" uyarıları
İşte Jennifer Lopez konseriyle ilgili yeni ayrıntılar...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ