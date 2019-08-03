Irak Şiilerine göre Kurban Bayramı 12 Ağustos'ta başlayacak

Ayetullah Ali Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününün 12 Ağustos olduğu belirtildi.



Türkiye ise 11 Ağustos Pazar'ın Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıklamıştı

(AA)