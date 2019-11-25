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25 Kasım 2019 Pazartesi 14:51:50 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 14:52:30

Irak Savunma Bakanlığı "ülkede askeri darbe olduğu" iddiasını yalanladı

Bakanlık, "askeri darbe" iddialarının yer aldığı Terörle Mücadele Kurumuna ait internet sayfasının hacklendiğini açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı, "ülkede askeri darbe olduğu" iddialarını yalanladı.

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada "askeri darbe" iddialarının yer aldığı Terörle Mücadele Kurumuna ait internet sayfasının hacklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörle Mücadele Kurumunun internetteki resmi sayfasında yer alan askeri darbe iddiaları, sayfayı hackleyen kişilerce yazıldı. Askeri darbe iddialarının gerçekle ilgisi yok." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Terörle Mücadele Kurumu Başkanı Talib Şigati de yazılı bir açıklama yayınlayarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Şigati, "Terörle Mücadele Kurumu, vatanı, milleti ve demokratik siyasi rejim ile devleti korumayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Kurumunun internet sayfası ile Twitter ve Facebook'taki hesaplarından dün gece geç saatlerde eş zamanlı şekilde paylaşılan mesajda, "Terörle Mücadele Kurumu Başkanı Şigati tarafından askeri darbe yapıldığı ve Başbakan Adil Abdulmehdi'nin tutuklandığı" ileri sürülmüştü.

Söz konusu paylaşımların bir saati aşkın süre internet sitesi ve sosyal medyadaki sayfalarda kalması dikkati çekmişti.

(AA)

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