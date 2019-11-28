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28 Kasım 2019 Perşembe 07:55:58 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 07:59:42

Irak Ordusu Necef kentini giriş çıkışlara kapattı

Irak'ta ordu, başkent Bağdat'ın güneyindeki Necef kentindeki İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları kapattı.

Orduya bağlı Merkez Fırat Operasyonlar Komutanlığından bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Necef'in tüm giriş ve çıkışlarının araç trafiğine kapatılması ve ülkenin diğer bölgeleriyle bağlantısının kesilmesine karar verildi.

Orduya bağlı birliklerin araçların kente giriş ve çıkışına izin vermediği ve bu durumun kentte sükunet sağlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Necef Eğitim Hastanesi'nden bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinden önce göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 32 göstericinin yaralandığını söyledi.

Yetkili, yaralanmaların göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenme ve konsolosluk binası önündeki izdiham nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Şii Müslümanlar için kutsal kabul edilen Necef kenti, Şiilerin dini merci Ali Sistani'nin de yaşadığı yer olma özelliği taşıyor.

Dün yüzlerce gösterici, Necef'teki İran Başkonsolosluğu'nu ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

AA

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