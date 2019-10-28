Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Barzani Perşembe günü Türkiye'ye geliyor.

Türkiye ve Irak arasında Perşembe günü kritik bir ziyaret gerçekleşecek.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Ankara'ya geliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barzani'yi kabul etmesi bekleniyor.