28 Ekim 2019 Pazartesi 12:48:16 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:58:05
Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Barzani Perşembe günü Türkiye'ye geliyor
Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Barzani Perşembe günü Türkiye'ye geliyor.
Türkiye ve Irak arasında Perşembe günü kritik bir ziyaret gerçekleşecek.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Ankara'ya geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Barzani'yi kabul etmesi bekleniyor.
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