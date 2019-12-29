  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,2250
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BBP lideri Destici: Libya tezkeresine TBMM'de 'evet' diyeceğiz BBP lideri Destici: Libya tezkeresine TBMM'de 'evet' diyeceğiz
Murat Kekilli'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne müthiş şarkı Murat Kekilli'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne müthiş şarkı
Sharon Stone tanınmayacak halde Sharon Stone tanınmayacak halde
Galatasaray'ın asist makinesi Ömer Bayram Galatasaray'ın asist makinesi Ömer Bayram
Murat Kekilli'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne müthiş şarkı Murat Kekilli'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne müthiş şarkı
Marcelo: 'Beşiktaş'a transfer olmak için izin bekliyorum' Marcelo: 'Beşiktaş'a transfer olmak için izin bekliyorum'
Irak kaynıyor! Bölgede petrol üretimi askıya alındı Irak kaynıyor! Bölgede petrol üretimi askıya alındı
Muğla'da kaybolan kişinin cesedi ormanda bulundu Muğla'da kaybolan kişinin cesedi ormanda bulundu
Son Dakika... Kars'ta korkutan deprem Son Dakika... Kars'ta korkutan deprem
Çift kol nakliyatı yapılan Yusuf Şimşek doktoruyla tokalaşmanın mutluluğunu yaşadı Çift kol nakliyatı yapılan Yusuf Şimşek doktoruyla tokalaşmanın mutluluğunu yaşadı
Fatih Terim yönetiminde en kötü ilk yarı performansı Fatih Terim yönetiminde en kötü ilk yarı performansı
Cengiz Ünder rekor ücretle transfer oluyor Cengiz Ünder rekor ücretle transfer oluyor
Bakan Soylu'dan mesaj: 2020'de terör örgütü PKK'nın adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de Malazgirt tekrar şenlensin Bakan Soylu'dan mesaj: 2020'de terör örgütü PKK'nın adını, cismini, ismini, tarihten bir silin de Malazgirt tekrar şenlensin
Trabzonspor son yılların en iyi ilk yarı puanını aldı Trabzonspor son yılların en iyi ilk yarı puanını aldı
Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Muhtarların 'Kanal İstanbul' aleyhine konuşmaları yasakladı' iddialarına yanıt Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Muhtarların 'Kanal İstanbul' aleyhine konuşmaları yasakladı' iddialarına yanıt
Trabzon'da aracının kaymasını engelleyen vatandaş aracının altında kalarak can verdi Trabzon'da aracının kaymasını engelleyen vatandaş aracının altında kalarak can verdi
Mimar Sinan'ın 'kalfalık eseri' Süleymaniye Camii'nde akılalmaz hata Mimar Sinan'ın 'kalfalık eseri' Süleymaniye Camii'nde akılalmaz hata
Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak
Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: 11 saatten fazla çalışan işçilere 1.5 saat öğle molası vermeli Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: 11 saatten fazla çalışan işçilere 1.5 saat öğle molası vermeli
CHP lideri Kılıçdaroğlu'unda tepki çeken üslup! Kanal İstanbul'u destekleyenlerin aklını sorguladı CHP lideri Kılıçdaroğlu'unda tepki çeken üslup! Kanal İstanbul'u destekleyenlerin aklını sorguladı
Başkan Erdoğan 2019 yılında da çok çalıştı Başkan Erdoğan 2019 yılında da çok çalıştı
Adana'da "illegal" tefeciler gözaltına alındı Adana'da "illegal" tefeciler gözaltına alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan amatör kulüplere 17.7 milyon TL Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan amatör kulüplere 17.7 milyon TL

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Aralık 2019 Pazar 14:41:30 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 14:47:10

Irak kaynıyor! Bölgede petrol üretimi askıya alındı

Irak'ta protestocuların aktif petrol kuyularının önünde eylem yaparak çalışanlara engel olması sonucu günlük 80 bin varil ham petrol çıkartılan kuyuya ulaşım engellendi.

 Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yayımladığı yazılı açıklamada, Nasıriye kentindeki bir grup göstericinin, aktif şekilde petrol çıkarılan kuyu önünde eylem düzenlemesi ve çalışanların iş başı yapmasına engel olması nedeniyle üretimin geçici olarak askıya alındığını ifade etti.      

İLK KEZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Cihad, "atanma talebiyle" gösteri düzenleyen eylemcilerin ulaşımını engellediği kuyudan günlük ortalama 80 bin varil ham petrol çıkarıldığını kaydetti.      

Ülkenin güneyindeki Nasıriye'de petrol üretiminin durması nedeniyle meydana gelen açığa da değinen Cihad, bunun için Basra vilayetindeki kuyulardan takviye yapılacağını belirtti.      

Irak'ta gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana ülke gelirinin yüzde 90'ının bağlı olduğu petrol üretiminin durdurduğuna ilişkin ilk kez resmi açıklama yapıldı.        

BÖLGEDE ANA YOL TRAFİĞE KAPALI

Hükümet karşıtı göstericiler dün Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de yer alan petrol kuyusu önünde bir araya gelmişti. Göstericiler, bölgedeki ana yolları trafiğe kapatmıştı.      

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ