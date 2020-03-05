  • Bist 100
    110785
  • Dolar
    6,0800
  • Euro
    6,7730
  • Altın
    321,6310
İstanbul
10 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak, İran'daki vatandaşlarının dönmesi için 15 Mart'a kadar süre verdi Irak, İran'daki vatandaşlarının dönmesi için 15 Mart'a kadar süre verdi
Ukrayna'da yeni hükümet kuruldu Ukrayna'da yeni hükümet kuruldu
İnşaat çetesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntı İnşaat çetesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntı
Irak'ta koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm Irak'ta koronavirüs kaynaklı üçüncü ölüm
AB sığınmacı krizine karşı dış sınırlarını koruma konusunda kararlı olduğunu açıkladı AB sığınmacı krizine karşı dış sınırlarını koruma konusunda kararlı olduğunu açıkladı
Trump ve Macron, Suriye'yi görüştü Trump ve Macron, Suriye'yi görüştü
Bakan Soylu canlı yayında sınırdaki sıcak gelişmeyi duyurdu! Bakan Soylu canlı yayında sınırdaki sıcak gelişmeyi duyurdu!
Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Odatv haber müdürü ve muhabiri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
SİHA'larımız dünya basınında: 'Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu' SİHA'larımız dünya basınında: 'Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu'
Başkan Erdoğan, Macron ile İdlib ve mülteciler meselesini konuştu Başkan Erdoğan, Macron ile İdlib ve mülteciler meselesini konuştu
Terör devleti İsrail 5 Avrupa ülkesine ülkeye giriş yasağı getiriyor Terör devleti İsrail 5 Avrupa ülkesine ülkeye giriş yasağı getiriyor
ABD'den Boko Haram lideri için 7 milyon dolar para ödülü ABD'den Boko Haram lideri için 7 milyon dolar para ödülü
Ukrayna'nın yeni Başbakanı Denis Şmıgal oldu Ukrayna'nın yeni Başbakanı Denis Şmıgal oldu
IMF'den Kovid-19 için 50 milyar dolarlık yardım paketi IMF'den Kovid-19 için 50 milyar dolarlık yardım paketi
Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Kritik kabine toplantısı sonrası flaş açıklama: Verilen sözler yerine getirilmeli! Kritik kabine toplantısı sonrası flaş açıklama: Verilen sözler yerine getirilmeli!
CHP'li Engin Özkoç'un çirkin ifadelerine Ömer Çelik'ten tepki! Zaman ayarlı sabotaj CHP'li Engin Özkoç'un çirkin ifadelerine Ömer Çelik'ten tepki! Zaman ayarlı sabotaj
Kenya ve Somali arasındaki gerginlik tırmanıyor Kenya ve Somali arasındaki gerginlik tırmanıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'na karşı hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'na karşı hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur
AK Parti'li Akbaşoğlu CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti AK Parti'li Akbaşoğlu CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suriye’de şiddetin yoğunluğunu düşürebilen tek mekanizma Astana sürecidir İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suriye’de şiddetin yoğunluğunu düşürebilen tek mekanizma Astana sürecidir
Almanya Savunma Bakanı, Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar önerdi Almanya Savunma Bakanı, Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar önerdi
ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri: Milyarder iş adamı Bloomberg, yarıştan çekildi ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri: Milyarder iş adamı Bloomberg, yarıştan çekildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Mart 2020 Perşembe 00:42:42 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 00:43:16

Irak, İran'daki vatandaşlarının dönmesi için 15 Mart'a kadar süre verdi

Irak, İran'daki vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri için 15 Mart'a kadar süre belirlerken İran ile ticari ilişkilerini askıya alınacağını duyurdu.

Irak Sınır Kapıları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede korona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında, İran'da bulunan vatandaşlarının 15 Mart'a kadar ülkelerine geri dönmeleri için süre belirlediği bildirildi. İran'dan gelecek olan vatandaşların Bağdat ile Basra Havalimanlarında karşılanacakları ve sağlık kontrolünden geçirilecekleri belirtilirken, İran ile ticari ilişkilerin ise 8 Mart'tan 15 Mart'a kadar durdurulacağı açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede tamamı İran'dan gelen 36 kişide korona virüsü bulunduğunu duyurdu.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER