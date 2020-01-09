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09 Ocak 2020 Perşembe 00:15:24 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 00:27:16

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

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