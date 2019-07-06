Irak İmar Bakanlığından çalışanlarına akıllı telefon yasağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisini geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini belirterek, "Şu anda geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmalleri ve son kontrolleri yapılıyor. İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız." dedi.

Dönmez, AA muhabirine, Çin'deki görüşmeleri ve ziyaretlerinin ardından, Yavuz gemisinin Akdeniz'deki sondaj programına ve yurt dışı temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u, Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için geçen hafta Gebze'den yolcu ettiklerini anımsatan Dönmez, halen geminin Mersin-Taşucu'nda bazı ikmallerinin ve son kontrollerinin yapıldığını söyledi.

Dönmez, yaklaşık 2,5-3 aylık bir programın söz konusu olduğuna işaret ederek, "İnşallah bir hafta içinde Doğu Akdeniz'de, KKTC'den aldığımız ruhsat bölgesinde, Karpaz'da Yavuz gemisinin ilk sondajına başlamış olacağız. İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız." diye konuştu.

Irak İmar, İskan ve Belediye Bakanlığı, önemli belgelerin sızdırılması riskinin önlenmesi çerçevesinde bakanlık çalışanlarının akıllı telefon kullanmasının yasaklandığını açıkladı.

İmar, İskan ve Belediye Bakanı Bengin Rekani, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın farklı birimlerindeki iş akışını takip etmek için yapılan saha incelemesinde, çalışanların akıllı telefonları çok uzun süre kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Bakanlığa ait önemli resmi evrakın dışarıya sızdırılması riskinin olduğuna dikkati çeken Rekani, "1 Ağustos itibariyle tüm bakanlık çalışanlarının akıllı telefon kullanması yasaklandı. Bunun yerine akıllı olmayan cep telefonu modellerinin kullanılmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.

Iraklı Bakan Rekani, cep telefonu yasağına uymayan çalışanlar hakkında ise yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.

(AA)