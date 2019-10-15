Irak Hristiyan Vakfı: ABD Suriyeli Hristiyanlar için işleri daha kötü hale getiriyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan Erbil kentinde faaliyet gösteren Irak Hristiyan Vakfı (Iraqi Christian Foundation), ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Twitter hesabından yaptığı Türkiye açıklamasına tepki gösterdi.

Vakıf, Pence'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasına ilişkin açıklamasına, şu ifadelerle yanıt verdi:

"Suriyeli Hristiyanlar, onları kuzeydoğu Suriye'de yıllardır bastıran Kürt-YPG Marksist-teröristlere karşı çıkıyor. Başkan Yardımcısı (Mike Pence) Suriye'deki Hristiyanlara iyilik yapmıyor. Aksine, YPG ile müzakere edilmesi fikrini destekleyerek Suriyeli Hristiyanlar için işleri daha kötü hale getiriyor."

Pence, mesajında Trump'ın Türkiye'ye Barış Pınar Harekatı'na son verilmesi, ateşkes ilan edilmesi ve YPG/PKK'lı teröristlerde müzakerelere girilmesini önerdiğini belirtmişti.

Suriye'nin üçte birini işgal eden YPG/PKK, bu alanda yaşayan Hristiyan azınlığı tehcir, suikast, özel mülklere el koyma, safına katılmaya zorlama gibi uygulamalara tabi tutuyor.

Hristiyanlardan vergi adı altında haraç toplayan teröristler, okul müfredatlarına müdahale ediyor, kendi militan ideolojisini işlemeyen okulları kapatıyor.

(AA)