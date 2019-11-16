Irak eski Başbakanı İbadi, seçim hükümeti kurulması çağrısı yaptı
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, erken seçimlere hazırlık olarak bağımsız bir hükümet kurulması çağrısında bulundu.
İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, zamanı belirlenmiş bir geçiş dönemi olmaksızın söylenecek söz ve yol haritasının erteleme ve uzatma anlamına geldiğini belirtti.
Kurulması çağrısında bulunduğu bağımsız hükümetin temel görevinin ülkeyi erken seçimlere taşımak olduğunu kaydeden İbadi, bunun insaflı bir kanun ve Birleşmiş Milletlerin ortaklığında bağımsız bir komisyon ile yapılması gerektiğine işaret etti.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve hala devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.
AA
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