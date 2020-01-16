Irak eski Başbakanı Allavi: İran Körfez'in polisini oynamak istiyor
Irak eski Başbakanı İyad Allavi sosyal medyada yaptığı açıklamada, İran'ın Körfez'in polisi olarak düşmanlarıyla kendi topraklarında çatışmak istediğini belirtti.
Allavi, sosyal medya hesabı üzerinden İran ile ilgili dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.
"İran, Irak topraklarını kullanarak düşmanlarıyla çatışmaya girmek istiyor." diyen Allavi, "Bununla, halkın iradesiyle çöken Şah yönetimi döneminde olduğu gibi, Körfez'in 'polisi' olmak istiyor. Ancak başarısız olacaktır." ifadelerini kullandı.
Vataniye Koalisyonu lideri Allavi, İran'daki halk ve ulusal güçlerin, Irak yönetimi ve bölge halkıyla iyi ilişkiler kurmak istediğini kaydetti.
Allavi, Bağdat'taki hükümet karşıtı protestolar karşısında, meclisin görevini yerine getiremediği gerekçesiyle, vekilliğinden istifa etmişti.
İyad Allavi, 2010’daki genel seçimden birinci parti olarak çıkmasına rağmen, "İran’ın başbakan olmasını engellediğini" açıklamıştı.
(AA)
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