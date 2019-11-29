29 Kasım 2019 Cuma 15:38:25 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 15:48:08
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifa edecek
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını Meclis'e sunacağını açıkladı
Irak protestoculara güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasıyla kan gölüne dönerken, Büyük Ayetullah Sistani'nin hükümet değişikliği çağrısını Başbakan Abdulmehdi'nin istifası izledi.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, milletvekillerinin yeni bir hükümet seçebilmesi için istifasını meclise sunacağını açıkladı.
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