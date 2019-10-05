Irak Başbakanı Abdulmehdi: Sistani'nin mesajına bağlıyız

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin düzenlenen gösterilere karşı mesajına bağlı kaldığını, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için mercinin istediği komisyonu kuracağını bildirdi.

Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüksek dini mercinin, verdiği mesajın tamamına bağlı olduğumuzu taahhüt ediyorum. Mercinin istediği komisyon üyelerini de (bağımsız) belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Sistani, ülkede 2015'te yapılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında hükümetten bu göstericilerin taleplerini yerine getirmek için bağımsız kişilerden oluşan komisyon kurulmasını istediğini ancak bu isteğinin o dönem yerine getirilmediğini açıklamıştı.

Necef merkezli Şii merci, dünkü mesajında söz konusu isteğini yinelemişti.



Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü

Irak devlet televizyonun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de mecliste göstericilerin temsilcilerinden bir grubu kabul etti.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 100'e yükselirken yaralı sayısı 2 bine yaklaştı.



Sünni liderden hükümete "istifa ve erken seçim" çağrısı

Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi, ülkedeki gösteriler nedeniyle hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Karar İttifakı lideri Nuceyfi, yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümet idaresi, krizlerin ve gösterilerin yönetmesinde başarısız oldu. Halen halkın ve güvenlik güçlerinin kanı dökülmeye devam ediyor. Hükümet kırmızı çizgiyi aştı ve önceki hükümetlerin bağlı olduğu ilkeleri geçti." ifadelerini kullandı.

Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetini istifaya çağıran Nuceyfi, Birleşmiş Milletler denetiminde erken seçime gidilmesi ve meclisin askıya alınmasını istedi.

Karar İttifakı, 325 sandalyeli Irak Meclisi'nde 11 milletvekili bulunuyor.