Irak: ABD askerini gönderecek mekanizmayı hazırladık

Irak hükümeti, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gereken mekanizmayı hazırladıklarını açıkladı. ABD ile ekononmik olarak iş birliklerini yürüteceklerini söyleyen Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, "Kasım Süleymani, bizim konuğumuzdu ve hedef alınamaması gerekirdi" dedi.

TANSİYON ARTIYOR

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, yaptığı basın açıklamasında, "ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için gerekli plan ve mekanizmaları hazırladık." dedi. Halaf, söz konusu mekanizmaya ilişkin detay vermedi.

Trump Irak'ı açık açık tehdit etti: Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız

"KOALİSYON IRAK ASKERİNE EĞİTİM İÇİN KALABİLİR"

DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak'taki varlığına da değinen Halaf, söz konusu güçlerin Irak askerlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti için ülkede kalabileceğini söyledi.

"HAREKET ETMELERİNE İZİN VERİLMİYOR"

Halaf, "Hükümet, koalisyon güçlerinin hareket alanını sınırlandırdı. Şu an hiçbir şekilde hareket etmelerine izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

"SUİKAST, HOŞ GÖRÜLMEYEN BİR APTALIK"

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin ise Halaf, "Bu yapılan, hoş görülmeyen bir aptallıktır. Süleymani, bizim konuğumuzdu ve hedef alınamaması gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD İLE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Halaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'a yönelik yaptırım açıklamalarını da "Trump'ın Irak'ı yaptırımlarla tehdit etmesi doğru bir tutum değil. Irak hükümeti, ABD ile ekonomik olarak iş birliğini sürdürecek." şeklinde değerlendirdi.

AA