İpler kopma noktasına geldi! Çin gemileri Japon karasularına girdi
Japonya ile Çin arasındaki gerilim devam ediyor. Bu sabah 4 Çin gemisinin Japon karasularının ihlal etmesi iki ülke arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi.
Japonya, Çin'e ait 4 devriye gemisinin Senkaku Adaları yakınlarında Japon karasularını ihlal ettiğini açıkladı. Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları'ndan biri olan Kubashima Adası açıklarında bu sabah yerel saatle 11.00 sularında gerçekleştiği öğrenilen olayın ardından, Japonya Sahil Güvenlik güçlerinin gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunduğu belirtildi. Japon hükümetinin ise durumu değerlendirmek üzere başbakanlıkta özel bir çalışma grubu kurduğu açıklandı.
SON İHLAL 17 ARALIK'TA GERÇEKLEŞTİ
Japonya kontrolünde bulunan ancak Çin ve Tayvan'ın üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları, sık sık sınır ihlali iddiaları ile gündeme geliyor. Japonya, bugün Çin gemileri tarafından Senkaku Adaları yakınlarında gerçekleşen sınır ihlalinin bu yıl gerçekleşen 32. ihlal olduğunu açıkladı. Son ihlal 17 Aralık'ta gerçekleşmişti.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İpler kopma noktasına geldi! Çin gemileri Japon karasularına girdi
- Libya'dan Hafter'e karşı yeni hamle! Dışişleri Bakanı duyurdu
- Göçmenlere Yunan mezalimi! İşte dayak görüntüleri
- Irak kaynıyor! Bölgede petrol üretimi askıya alındı
- Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile diplomatik bağların kesilmesini istedi