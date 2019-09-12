iPhone tıraş makinesi! Yeni modeli ti’ye aldılar

OCAĞA BENZETTİLER

Akıllı telefon dünyasının önde gelen firmalarından biri olan Apple, San Francisco’da düzenlediği etkinlikte, yeni telefon modeli iPhone 11’i tanıttı. Büyük bir ilgiyle takip edilen tanıtımın ardından iPhone 11, gerek fiyatı gerekse tasarımıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Telefonunun arkasındaki 3 kamera; ocak, tıraş makinesi, hindistancevizi ve stres çarkı gibi birçok şeye benzetildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Hakkında ‘Araba mı yoksa telefon mu alıyoruz’ yorumlarının yapıldığı iPhone 11’in fiyatları ise şöyle: iPhone 11 64 GB: 749 dolar (9.940 TL), iPhone 11 256 GB: 749 dolar (11.930 TL), iPhone 11 Pro 128 GB: 999 dolar (13.260 TL), iPhone 11 Pro 512 GB: 1199 dolar (15.910 TL), iPhone 11 Pro Max 128 GB: 1.099 dolar (14.585 TL) iPhone 11 Pro Max 512 GB: 1.299 dolar (17.230 TL)