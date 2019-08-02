İntikam dolu gönderme

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit el Maktum'un eşi Prenses Haya, geçtiğimiz aylarda çocuklarıyla kaçarak İngiltere'ye sığınmıştı. El Maktum eşine dava açmış, Prenses Haya önceki gün görülen ilk duruşmada “zoraki evlilik koruması kararı” talep etmişti.

'Ekselansların Kılıçları'

Dubai şeyhi bu isteğin ardından, Instagram’dan bir şiir paylaştı. Şeyhin paylaştığı “Ekselansların Kılıçları” başlıklı şiirde, zorlukların üstesinden gelmek, hükümdarlık mücadelesi, keskin bıçaklarla parlayan kılıç ve intikam alma zorunluluğu gibi ifadeler dikkat çekti.