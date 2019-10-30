İnternet yok, huzur var

AĞAÇ EVLERDE KONAKLIYORLAR

Tatil yaparken sosyal medyayı kullanmak, gördüğünüz yerleri fotoğraflayıp paylaşım yapmak günümüzün olmazsa olmazları arasında. Ancak bu durum zamanla, modern dünya insanında ‘tükenmişlik’ sendromuna yol açıyor. Elimizden düşürmediğimiz telefonlar, ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor. İşte tüm bu karmaşadan uzaklaşmak isteyenlerin son adresi Filipinler’in Palawan Adası. Kablosuz internet bağlantısı (WiFi) bulunmayan adada, elektrik bile kısıtlı. Konaklama ise ağaç evler ya da çadırlardan sağlanıyor.

İnterneti olmayan adada çeşitli su sporları yapma imkanı bulan turistler, doğayla baş başa kalarak kafa dinlemenin keyfini çıkarıyor.

İKİ GECESİ 2 BİN LİRA

İnternetsiz adanın ünü ise ironik bir şekilde yine sosyal medya sayesinde yayıldı. Modern hayattan bunalıp soluğu Palawan’da alan turistler, tatil dönüşü adada çektikleri onlarca fotoğrafı ‘internet detoksu tatili’ albümü yapıp paylaşıyor. Günümüz insanının en büyük zaaflarından biri olan interneti sağlamadığı için turist patlaması yaşayan adada, 2 gece konaklamanın bedeli ise 350 dolardan (2 bin lira) başlıyor. Tüm rezervasyonları gelecek şubata kadar dolu olan adadaki turizmciler ise durumdan gayet memnun.