İnsanlığın bittiği an! Katil İsrail askeri cenazeyi buldozerle sürükleyerek parçaladı

İşgalci İsrail askerlerine ait görüntüler dehşete düşürdü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir grup İsrail askeri bu sabah Gazze sınırı yakınında bir kişiyi şehit etti. Kimliği henüz bilinmeyen kişinin naaşını almak isteyen bir grup Filistinli vatandaşlara bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer müdahale etmeye çalıştı. Naaşı almaya çalışanlara ateş açan İsrail askerleri bir kişiyi bacağından vurdu.

DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLER

İşgalci İsrail askeri tarafından açılan ateş sonrası Filistinliler şehidin naaşını bırakmak zorunda kaldı. Grubu takip eden İsrail buldozeri şehidin cesedini almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıktı. İsrail ordusuna ait buldozeri kullanan kişi, şehit olan Filistin vatandaşının naaşını önce kepçeye almak istedi ancak cesedi parçaladı. İnsanlıktan nasibini almamış olan İsrail askeri daha sonra parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaştı.

İsrail askerlerinin Gazze'nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan 2 Filistinliye ateş açması sonucu bir kişi şehit olmuş, bir kişi de yaralanmıştı.Askerler daha sonra, şehit olan ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinlilere de ateş açarak iki kişiyi ayağından yaralamıştı.

Öte yandan İsrail ordusu, "patlayıcı madde yerleştirmek" için sınıra yaklaştığını iddia ettiği 2 kişiye ateş açıldığını duyurmuştu. Kaynak: İsrail askerlerinden Filistinli şehidin naaşına insanlık dışı uygulama