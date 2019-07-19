İnsan kaçakçısı Hafter

Le Monde’un haberine göre Hafter güçleri, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle yasak olmasına rağmen dönüştürülmüş demir ve petrol ihraç ediyor. Haberde ayrıca, ordunun yasadışı göçten de kazanç sağladığı vurgulanırken, Libya üzerinden Avrupa'ya giden Afrikalı göçmenlerin, LUO'nun kontrol ettiği bölgelerden geçtiği kaydedildi.