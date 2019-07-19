19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 23:21:40
İnsan kaçakçısı Hafter
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmek için Trablus’a saldıran Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun (LUO), insan kaçakçılığı dahil bir dizi yasadışı faaliyetten gelir elde ettiği ortaya çıktı.
Le Monde’un haberine göre Hafter güçleri, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle yasak olmasına rağmen dönüştürülmüş demir ve petrol ihraç ediyor. Haberde ayrıca, ordunun yasadışı göçten de kazanç sağladığı vurgulanırken, Libya üzerinden Avrupa'ya giden Afrikalı göçmenlerin, LUO'nun kontrol ettiği bölgelerden geçtiği kaydedildi.
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