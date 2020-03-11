İnsan avı için nöbet tutuyorlar!

Mültecilere karşı gaz bombası, ses bombası, plastik mermi ve gerçek mermi hatta böcek ilacı kullanmaktan kaçınmayan Yunanlı güvenlik güçleri, tüm dünya tarafından 'zulüm ve utanç' duvarı olarak adlandırılan tampon bölge hattına, tırlarla jiletli tel, kamyonlarla da kum sevkiyatı gerçekleştirmeye devam ediyor. Yunan askerleri sınır hattına kumdan bariyerler oluşturarak siperler kazıyor. Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardından keskin nişancılarında aralarında olduğu askerler siper alarak adeta insan avı için nöbet tutuyor. Öte yandan Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına da kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor.

BURNUMU KIRDILAR PARAMI ALDILAR'



Edirne'den geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanan Afganistan uyruklu Ali Rıza Nazani (18), şiddete maruz kaldığını belirterek, "Dayak yedim, burnumu kırdılar. Sonra yaklaşık 3 bin dolara yakın paramı, telefonumu ve çantamı aldılar. Biz güzel bir hayat için öbür tarafa gitmek istiyoruz. Yunanistan'da polislere baktığında hemen vuruyorlar. Kıpırdayan biri vardı onu bacağından vurdular. Biraz ses yapsak hemen gaz atıyorlar. Çok kötü davranıyorlar" dedi.

AİHM'YE BAŞVURU



İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunanistan tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi. Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'ye başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için yapılan başvurunun öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

OTELLER KARARGAH OLDU



Yunanistan 200 kilometrelik Meriç Nehri sınır hattı boyunca bölgedeki durumu izlemek isteyen gazetecileri de yakın markaja alıyor. Yunan güvenlik güçleri Dedeağaç, Dimetoka, Oristiada ve Kastanies bölgesi boyunca bölgedeki otelleri askeri karargaha çevirmiş durumda. Batı Trakya Türkleri de Yunanistan'ın mültecileri önce dövüp sonra çırılçıplak soyarak geri gönderdiklerine şahit olduklarını söylüyor.

ZULÜM BANDOSU



Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere karşı yaptıkları zulmü marifet olarak gösteren ve bunun için AB'den para alan Yunanistan dün bir rezalete daha imza attı. Sınır köyü Kastanies'ta bir askeri bando ekibi marşlar çalarak 'yüzsüzlüğün bu kadarına pes' dedirtti.

(Sabah)