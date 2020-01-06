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06 Ocak 2020 Pazartesi 01:04:30 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 01:12:50

'İnşallah' kelimesi Almanya'nın en önemli sözlüğü Duden'e girdi

İnşallah kelimesi hangi ülkenin sözlüğüne girdi? Müslümanlar tarafından günlük hayatta çok sık kullanılan ''inşallah'' kelimesi Almanya'nın imla kılavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde yer aldı. "İnşallah" kelimesinin Almancası sitede, ''inschallah'' olarak verildi. Sözlükte kelimenin anlamı ''Allah isterse'' olarak yer aldı.

Almanya'nın en önemli sözlüğü kabul edilen, ülkede imla kılavuzu ve sözlük konusunda söz sahibi olan Duden'in internet sitesinde "inşallah" kelimesinin Almancası ''inschallah'' olarak verildi.

Sözlükte kelimenin anlamı ''Allah isterse'' olarak yer aldı.

Kelimenin Arapça kökenli olduğu ve Müslümanlar arasında çok sık kullanıldığı vurgulandı.

İnşallah sözünün Duden'in yeni çıkaracağı basılı sözlükte yer alıp almayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

(AA)

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