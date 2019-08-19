İngiltere'yi kıtlık bekliyor

The Times gazetesinin yayımladığı gizli resmi belgelere göre; Başbakanlık raporunda, sürecin bitiş tarihi olarak belirlenen 31 Ekim’e kadar iki tarafın da onayladığı bir anlaşmaya varılmadığı durumda ortaya çıkabilecek en olası sonuçlar değerlendirildi.

GÜMRÜKLER TIKANACAK

Başbakanlık raporunda, anlaşmasız ayrılık durumunda İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticareti sağlayan TIR’ların yüzde 85’inin gümrük kontrolünden geçemeyeceği tespiti yapıldı. Bunun sonucu olarak, gümrüklerde 3 ay boyunca tıkanma yaşanması bekleniyor.

31 EKİM’E HAZIR OLACAĞIZ

Raporda ayrıca, uzlaşmanın olmadığı koşulda İrlanda Cumhuriyeti’yle İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırların yeniden inşa edileceğine, bunun da ticaret açısından olumsuz sonuçlar doğuracağına değinildi. Basına sızan belgeler hakkında kendisine soru yöneltilen İngiliz Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, Birleşik Krallık'ın AB'den 31 Ekim'de ayrılmak için tamamen hazır olacağını savundu.