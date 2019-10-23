İngiltere'de kan donduran gelişme! Bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Essex bölgesinde bir kamyonun kasasında 39 kişinin cesedi bulundu. İngiliz polisi kamyonun bir endüstri sahasında yakalandığını sürücünün ise gözaltına alındığını duyurdu.

KAMYON BULGARİSTAN'DAN GELDİ

Kamyonun Bulgaristan'dan İngiltere'ye ulaştığı tespit edildi. Kamyon, İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Grays kasabasında bulundu. Cesetlerden birinin bir çocuğa ait olduğu, gözaltına alınan kamyon sürücüsünün 25 yaşındaki bir Kuzey İrlandalı olduğu bildiriliyor.

"NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi: "Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" dedi.

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