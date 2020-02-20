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20 Şubat 2020 Perşembe 19:28:36 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 19:51:29

Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan bir din görevlisini bıçakladı.

Londra Merkez Camii'nde düzenlenen bıçaklı saldırının ardından bir kişi cinayet girişimi şüphesiyle gözaltına alındı. Bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan kişinin 70'li yaşlarda olduğu açıklandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Londra Emniyet Müdürlüğü, birkaç yerinden yaralandığı bildirilen bu kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Londra'da camide bıçaklı saldırı

Londra Merkez Camii, kent merkezindeki Regent's Park semtinde bulunuyor. Saldırı sonrası camiye acil yardım ekipleri gönderildi.

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