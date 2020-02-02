02 Şubat 2020 Pazar 21:39:19 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 21:47:41
İngiltere'nin ardından Belçika'da da yaşandı... Peş peşe bıçaklı saldırılar
İngiltere'nin başkenti Londra'daki bıçaklı terör saldırının ardından Belçika'nın Gent kentinde de bir kadın, bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.
Belçika medyasının görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, Bevrijdingslaan Caddesi'nde 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından vurularak yaralandı.
Cadde trafiğe kapatıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
(AA)
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