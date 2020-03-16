İngiltere'den 'U' dönüşü! İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma

Dünyada hızla yayılan koronavirüs İngiltere’yi de etkisi altına aldı. Ancak ölüm ve vaka sayılarının hızla arttığı İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın açıkladığı ‘önlemler’ büyük tepkiye yol açtı. ‘Kontrollü salgın’ politikası nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan İngiltere yeni bir adım attı. Orduya ait özel birliklerin şehirlere inmesine karar verildi. İngiltere Kraliyet Ordusuna bağlı Tıbbi Birlikleri, hastaneleri ve marketleri koruyacak.

İNGİLTERE’DE YENİ PLAN

İngiltere’de hükümetin, Kovid-19 salgınını “kontrol altında tutma” aşamasından, “virüsün yayılmasının geciktirilmesi” aşamasına geçildiğini açıklamasıyla pek çok insan marketlere akın etti. Marketlerde tuvalet kağıdı ve makarna reyonlarının boşaldığı görüldü. Hükümet de çareyi yeni bir takım planları hayata geçirmekte buldu.

HASTANE VE MARKETLERDE GÖREV ALACAK

Daily Mail gazetesine konuşan savunma kaynakları, bu planların detaylarını paylaştı. Kaynaklar, ordu birimlerinin, hastaneleri ve marketleri korumak gibi kamu düzenini sağlayacak şekilde eğitimlerini artırdığını aktardı. Kraliyet Lojistik Kolordu yetkililerinin yemek konvoyu kuracaklarını belirten kaynaklar, Kraliyet Ordu Tıbbi Birlikleri’nin ise bakım evlerinin yanında çadırlı sahra hastaneleri kurabileceğini söyledi.

SAVAŞ UÇAĞI PİLOTLARI KORUMAYA ALINDI

Kimyasal, biyolojik ve nükleer savaş alanında eğitim gören birlikler ise, boş kamu binalarının hastaneye ya da morga dönüştürülmesi gerektiğinde derin temizlik işleriyle uğraşacak. Yeni planlar kapsamında, yerel konseyler de askeri istihbarat görevlileriyle birlikte hareket edecek. Ayrıca, Kraliyet Hava Kuvvetleri Typoon pilotları da dahil olmak üzere gerekli personel karantina altına alınacak. Ordu polis gücü de, ülke genelindeki polis memurlarıyla iş birliğine gidecek. Bu arada İngiltere’de hükümet 70 yaş üstü kişilerin evlerinde kendilerini 4 ay boyunca karantinaya alması gerekebileceğini duyurdu.

KARANTİNAYA UYMAYAN TUTUKLANACAK

İngiltere hükümeti koronavirüs önlemleri kapsamında karantina şartlarını reddedenlerin tutuklayacağını açıkladı. Hükümet bu karar için polise yetki vermeye hazırlanıyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen tedbirler kapsamında polise tutuklama yetkisi getirmeyi de düşündüklerini doğruladı. Hancock, “Evet, kamu sağlığına risk oluşturdukları durumlarda insanları karantina altına alma yetkilerini alacağız” dedi. İngiliz bakan, “Bu yetkiyi kullanmaya ihtiyacımız olacağından şüpheliyim çünkü insanlar çok sorumlu davranıyor” diye konuştu.

JOHNSON'A SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI TEPKİSİ

İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere’de kısa sürede 1.143 vaka ortaya çıktı, ölümler ise 24 saatte yaklaşık iki kat artarak 21’e ulaştı. Tüm bu gelişmelere rağmen yeterli önlem almamakla eleştirilen İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’un İngiltere’de koronavirüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına bulaşmasını böylece halkın ‘sürü bağışıklığı’ geliştirmesi planı büyük tepki çekti.

(Yenişafak)