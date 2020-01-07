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07 Ocak 2020 Salı 21:18:55 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 21:19:46

İngiltere'den İran'a 'intikam dürtüsüne direnme' çağrısı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin İngiltere veya bölgedeki müttefiklerinin "dostu olmadığının" altını çizerek, "Majestelerinin hükümeti, İran'ı, olmaya özendiği normal bir ülkeye uygun tutum takınmaya ve intikam dürtüsüne direnmeye çağırıyor." dedi.

Bakan Wallace, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasını, ABD'nin İranlı general Süleymani'yi öldürmesinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirdi.

"Süleymani İngiltere'nin veya bölgedeki müttefiklerimizin dostu değildi." ifadesini kullanan Wallace, "Daha barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu'yu savunuyordu. Gizli operasyonlarıyla Irak ve Afganistan'da vekil güçlere silah sağladı. İngiliz kuvvetlerinin ve diğer Batılı güçlerin ölümüne ve sakatlanmasına yol açan el yapımı patlayıcıları geliştirmeleri için vekillerini teşvik etti. İngiliz güçlerinin konuşlu olduğu Basra gibi yerlerde istikrarsızlığa nasıl yol açtığını da unutmamalıyız." diye konuştu.

İran'ın ve Süleymani'nin Suriye'de "cani Esed rejimine askeri destek sağladığını" ve "Yemen'de çatışmaları körüklediğini" de hatırlatan Wallace, bu gibi faaliyetlerle bölgenin istikrarsızlaştırıldığını kaydetti.

İran ve Irak'a çağrı
Wallace, İngiltere'nin Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgedeki İngiliz vatandaşlarını ve çıkarlarını korumaya dönük acil tedbirler aldığını, bu kapsamda bölgedeki İngiliz gemileri ve helikopterlerinin yaşanacak bir krize müdahale için hazır duruma getirildiğini kaydetti.

"Majestelerinin hükümeti İran'ı, olmaya özendiği normal ülkeye uygun davranışa dönmeye ve intikam dürtüsüne direnmeye çağırıyor." diyen Wallace, "Hiçbirimiz çatışma istemiyoruz, hiçbirimiz vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın ve müttefiklerimizin riske girmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Wallace, Irak parlamentosunun ülkedeki yabancı askerleri çıkarma kararına da değinen Wallace, bu kararın İngiltere için sonuçlarını değerlendirdiğini kaydetti. Wallace bununla birlikte Bağdat yönetimine, terör örgütü DEAŞ'la mücadele için orada kalmalarına izin vermesi çağrısında bulundu.

"Hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum"
Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in, ABD'nin, bir devlet yetkilisi olan Süleymani'yi öldürmesinin "yasal" olup olmadığını sorması üzerine ise Wallace, "Bu kararın yasal olup olmadığını izah etmesi gereken ABD’dir ancak bizim elimizdeki istihbarat ortada meşru müdafaa vakası olduğunu düşünmeye kafi." diye konuştu.

Liberal Demokrat Parti liderliğine vekalet eden Ed Davey'nin Wallace'dan İngiltere'nin İran'a yapılacak bir saldırıya katılmayacağı güvencesini vermesini istemesi üzerine ise Wallace, "Hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum. İngiltere vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır. İran'ın veya başka birinin aklında gelecekte ne olacağını söyleyemeyiz. Bu nedenler kararları zamanı gelince alma hakkımızı daima saklı tutuyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere, cumartesi günü vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmış, donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin de yeniden Hürmüz Boğazı'nda devriye yapacağını duyurmuştu.

Ülke dün de İran ve Irak'ta bulunan büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirmişti.

İngiltere 2003'te Irak'ın işgali sırasında ABD ile yakın iş birliği içinde hareket etmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

AA

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