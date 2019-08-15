Bakanlık, Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan "Grace 1" adlı İran tankerinin serbest bırakılmasıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Cebelitarık hükümetinin İran’dan ‘Grace 1’in Suriye’ye gitmeyeceğine dair güvence almış olmasını dikkate alıyoruz. İran verdiği güvencelere sadık kalmalıdır.” ifadesi kullanıldı.

İran'ın Suriye rejimine destek vermemesi istenen açıklamada, "İran’ın veya başka herhangi birinin, kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmış bir rejime yönelik hayati AB yaptırımlarını delmesine seyirci kalıp izin vermeyeceğiz. İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik kabul edilemez saldırı ve el koymaları ile Cebelitarık hükümetinin Suriye’ye yönelik AB yaptırımlarını uygulaması arasında hiçbir bağlantı veya mukayese yoktur.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ticari gemiciliğe saygı gösterilmesi ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında da bulunuldu.

“Grace 1” adlı İran tankeri bugün Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin kararıyla serbest bırakmıştı.

TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

(AA)