26 Mart 2020 Perşembe 16:03:04 | Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:14:36
İngiltere'den flaş açıklama: 7 Rus savaş gemisi...
İngiltere donanmasından yapılan son dakika açıklamasında, Manş Denizi ve Kuzey Denizi'nde daha önce görülmemiş şekilde hareket eden yedi Rus savaş gemisinin izlendiğini açıkladı.
İngiliz donanması, Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ndeki Rus savaş gemisi hareketliliğinin tespit edildiğini açıkladı. Donanmadan yapılan flaş açıklamada , "Daha önce görülmemiş şekilde hareket halinde oldukları belirlenen yedi savaş gemisi izleniyor" ifadeleri yer aldı.
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