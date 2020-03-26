İngiltere'den flaş açıklama: 7 Rus savaş gemisi...

İngiliz donanması, Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ndeki Rus savaş gemisi hareketliliğinin tespit edildiğini açıkladı. Donanmadan yapılan flaş açıklamada , "Daha önce görülmemiş şekilde hareket halinde oldukları belirlenen yedi savaş gemisi izleniyor" ifadeleri yer aldı.